Al Sachsenring la Sprint diventa un inferno | Marquez re della pioggia secondo Bezzecchi che si arrende all' ultimo giro

Al Sachsenring, la sprint race si trasforma in un vero inferno sotto la pioggia battente, regalando emozioni intense e colpi di scena. Marquez si conferma re della pioggia, mentre Bezzecchi si arrende all’ultimo giro, lasciando spazio a sorprese e tensioni. Tra incidenti e grandi sfide, il weekend tedesco promette ancora molte emozioni per gli appassionati di MotoGP.

Maltempo in Germania, lo spagnolo vince la minigara del sabato. Sul podio anche Quartararo, male Bagnaia che chiude fuori dai dieci. Paura Morbidelli, caduto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Al Sachsenring la Sprint diventa un inferno: Marquez re della pioggia, secondo Bezzecchi che si arrende all'ultimo giro

In questa notizia si parla di: sachsenring - sprint - diventa - inferno

