Ordine d’arrivo MotoGP Sprint Race GP Germania 2025 | Marc Marquez precede Bezzecchi Bagnaia indietro

Il fine settimana del GP di Germania 2025 si è acceso con la Sprint Race, una sfida mozzafiato al Sachsenring. Con Marc Marquez che conquista la vittoria, precedendo di quasi un secondo Bezzecchi e con Bagnaia in rimonta, il risultato promette spettacolo e sorprese per l’epilogo del weekend. La corsa è solo all’inizio: scopriamo insieme come si sono distribuiti i punti e le emozioni che hanno infiammato questa undicesima tappa del Motomondiale.

Il Motomondiale 2025 ha visto proseguire sabato 12 luglio, il fine settimana del GP della Germania, con la consueta Sprint, che si è disputata sulla distanza dei 15 giri del circuito del Sachsenring, valida per l’ undicesima tappa del calendario di MotoGP. ORDINE D’ARRIVO SPRINT GP GERMANIA 2025 MOTOGP. 1 M. Marquez 22’25.747 2 M. Bezzecchi +0.938 3 F. Quartararo +4.361 4 F. Di Giannantonio +4.683 5 J. Miller +9.405 6 B. Binder +11.720 7 J. Zarco +12.090 8 A. Marquez +12.347 9 P. Acosta +17.236 10 F. Aldeguer +18.728 11 M. Oliveira +19.486 12 F. Bagnaia +20.339 13 R. Fernandez +21.978 14 J. Mir +23. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint Race GP Germania 2025: Marc Marquez precede Bezzecchi, Bagnaia indietro

