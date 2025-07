Inter e Milano respingono le UNESSE

L'ironia del giornalismo internazionale ci sorprende ancora una volta: Inter e Milan, storiche rivali, uniscono le forze contro i loro ultras. Dopo anni di tensioni legate a comportamenti radicali, i due giganti del calcio italiano hanno deciso di respingere centinaia di richieste di rinnovo degli abbonamenti, etichettando alcuni tifosi come ‚Äúindesiderati‚ÄĚ. Un gesto che scuote le fondamenta del tifo e mette in discussione il rapporto tra club e sostenitori.

Ironia del giornalismo, l‚Äôultima sulla Serie A ci arriva dalla Spagna: El Inter de Mil√°n y el AC Milan han pasado a la acci√≥n contra sus ‚Äėultras‚Äô. Despu√©s de a√Īos de tensi√≥n por los actos delictivos de sus aficionados m√°s radicales, ambos clubes italianos han decidido unir fuerzas para rechazar cientos de solicitudes de renovaci√≥n de abonos de temporada por considerar a un grupo de aficionados como ‚Äú indeseados ‚Äú. Es la informaci√≥n que avanza E l Corriere della Sera: los clubes, con el apoyo de la fiscal√≠a de Mil√°n y la jefatura de polic√≠a, han excluido a varios aficionados de la pr√°ctica deportiva a la vez que han sido denunciados administrativamente por comportamientos inapropiados o participaci√≥n en accidentes violentos. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

