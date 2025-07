Schlein | dazi al 30% sarebbero devastanti per economia Meloni parli

L'annuncio di Donald Trump di imporre dazi del 30% sull'Europa ha suscitato forti preoccupazioni tra gli esperti e i politici italiani. Elly Schlein, segretaria del Pd, avverte che tali misure sarebbero devastanti per l'economia sia italiana che europea. La sfida ora è trovare il modo di rafforzare il negoziato europeo prima che sia troppo tardi, per proteggere posti di lavoro e crescita. Un’opportunità da non perdere, che potrebbe determinare il futuro economico del continente.

Roma, 12 lug. (askanews) - "L'impatto di dazi al 30% sarebbe devastante per l'economia italiana e l'economia europea": lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein - a margine della conferenza sulle politiche industriali organizzata da Andrea Orlando - commentando l'arrivo della lettera di Donald Trump che annuncia dazi al 30% per l'Ue. "Spero che da qui al primo agosto ci sia ancora il tempo e lo spazio per rafforzare il negoziato europeo e che si arrivi a un accordo che sventi una guerra commerciale che sarebbe disastrosa non soltanto per noi, Europa ed Italia, ma pure per l'economia degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Schlein: dazi al 30% sarebbero devastanti per economia, Meloni parli

“I Dazi”, il perché e le conseguenze: Dollaro, Borse ed Economia reale - L'amministrazione Trump ha segnato una svolta nelle relazioni economiche globali, introducendo dazi che hanno influenzato dollaro, mercati e economia reale.

