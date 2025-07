Dazi Usa al 30% Paolo Mascarino Presidente Federalimentare | Un balzello che supera ogni soglia di tollerabilita’ urgente intervento europeo per ridurre i dazi interni alla Ue

Il mondo del commercio globale vive momenti di grande incertezza, e la proposta degli Stati Uniti di imporre un dazio del 30% sui prodotti europei rappresenta un colpo duro per le imprese e i consumatori. Paolo Mascarino, presidente di Federalimentare, denuncia un balzello che supera ogni soglia di tollerabilità , sottolineando la necessità di un intervento urgente dell’Europa per contenere i danni e preservare il dialogo commerciale internazionale. È fondamentale agire subito per difendere gli interessi europei e promuovere un equilibrio sostenibile.

Sulla proposta di dazi al 30% su tutti i prodotti europei in entrata negli Stati Uniti da parte del Presidente Trump, il Presidente di Federalimentare, Paolo Mascarino, ha dichiarato: "Ogni dazio fa male al commercio e avremmo preferito un'area di libero scambio euroatlantica, a dazi zero: l'imposiz.

Su Il @sole24ore, nell'approfondimento a cura di @lucaorlando66, il Presidente Paolo Mascarino parla della difficile situazione per la filiera italiana: "Se il 10% avrebbe potuto essere un compromesso sostenibile pur di garantire l'accesso al mercato american

Su Il Sole 24 ORE, nell'approfondimento a cura di Luca Orlando, il Presidente Paolo Mascarino parla della difficile situazione per la filiera italiana: "Se il 10% avrebbe potuto essere un compromesso sostenibile pur di garantire l'accesso al mercato americano

