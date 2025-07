Scontro auto-ambulanza veicoli a fuoco | morto l' ex sindaco di San Giovanni Rotondo Antonio Squarcella

Un tragico incidente sulla Provinciale 58 “Le Matine” nel Gargano ha sconvolto la comunità: un morto e cinque feriti, tra cui l'ex sindaco di San Giovanni Rotondo, Antonio Squarcella. L’impatto tra un’ambulanza, un’auto e veicoli incendiati si rivela ancora avvolto nel mistero, mentre le autorità indagano sulle cause di questa drammatica collisione. La scena, drammatica e inquietante, lascia tutti sgomenti e in attesa di ulteriori aggiornamenti.

È di un morto e di 5 feriti il bilancio dello spaventoso incidente stradale avvenuto, poco fa, sul Gargano: il fatto è successo lungo la Provinciale 58 "Le Matine", a pochi chilometri da San Giovanni Rotondo, dove per cause ancora da accertare si è verificata una collisione tra una ambulanza

