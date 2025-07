LIVE Italia-Romania 17-5 Mondiali pallanuoto 2025 in DIRETTA | esordio perfetto per il Settebello!

Il debutto del Settebello nel Mondiale di pallanuoto 2025 è stato semplicemente spettacolare! Con una vittoria schiacciante contro la Romania, gli azzurri hanno dimostrato tutta la loro forza e determinazione. La partita, durata solo un tempo e mezzo, ha visto l’Italia dominare dalla prima all’ultima sirena, lasciando il pubblico senza fiato. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale e tutti i dettagli di questa avventura vincente!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.51 Dura solo un tempo e mezzo la resistenza della Romania, l’Italia esce fuori vincendo comodamente la partita senza mai doversi realmente sforzare. Settebello che quindi rompe il ghiaccio nel migliore dei modi. Finisce la partita, Italia-Romania 17-5. Esordio perfetto per il Settebello. 1.22 Rete di Neamtu, l’unico degli avversari che sembra inarrestabile, Italia-Romania 17-5. 1.45 Goooooooooooooool, Ferrero con il destro non sbaglia, Italia-Romania 17-4. 2.31 Goooooooooooooool, Condemi trova la rete sul palo del portiere, Italia-Romania 16-4. 4.09 Gooooooooooooool, Di Somma con maestria trova il secondo palo, Italia-Romania 15-4. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Romania 17-5, Mondiali pallanuoto 2025 in DIRETTA: esordio perfetto per il Settebello!

In questa notizia si parla di: italia - romania - settebello - diretta

Anastasiu “Italia partner economico strategico per la Romania” - L'Italia è riconosciuta come un partner economico strategico per la Romania, un legame che va oltre gli aspetti commerciali e si radica in affinità culturali e storiche.

4 Luglio 2006. Dortmund, Westfalenstadion, semifinale dei Mondiali di calcio. Fabio Grosso ha appena segnato, quasi allo scadere del secondo tempo supplementare, il gol che decide la sfida Germania-Italia. Tutti vanno a rincorrere il giocatore abruzzese pe Vai su Facebook

Italia-Romania diretta mondiale pallanuoto, segui l'esordio del Settebello; LIVE Italia-Romania, Mondiali pallanuoto 2025 in DIRETTA: esordio per il Settebello contro il pararigori Tic; Dove vedere in tv Italia-Romania oggi, Mondiali pallanuoto 2025: orario, programma, streaming.

Italia-Romania diretta mondiale pallanuoto, segui l'esordio del Settebello - A undici mesi dalla beffa olimpica di Parigi, la nazionale di Campagna torna in vasca per il debutto iridato: la cronaca della partita e tutti gli aggiornamenti ... Da corrieredellosport.it

Diretta Italia Romania/ Streaming video Rai: l’esordio del Settebello! (Mondiali pallanuoto 2025, 12 luglio) - Diretta Italia Romania streaming video Rai, oggi 12 luglio: orario e risultato live dell’esordio del Settebello ai Mondiali pallanuoto 2025. Scrive ilsussidiario.net