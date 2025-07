Si stacca un masso e colpisce un alpinista | interviene il soccorso alpino

Sabato 12 luglio si è rivelato un giorno intenso per il soccorso alpino regionale, con due interventi in poche ore che hanno messo in evidenza la prontezza e il coraggio delle nostre squadre. Dopo il primo soccorso all'alba tra Forni di Sopra e Cimolais, dove un alpinista colpito da un masso è stato prontamente assistito, un secondo intervento ha richiesto altrettanta tempestività e professionalità. La dedizione di questi volontari dimostra ancora una volta che la sicurezza in montagna è la nostra priorità.

Due interventi in poche ore da parte della squadra del soccorso alpino regionale nella giornata di sabato 12 luglio. Il primo è avvenuto all'alba tra Forni di Sopra (Udine) e Cimolais per recuperare un alpinista rimasto ferito a seguito della caduta di un masso. Il secondo si è verificato qualche. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

