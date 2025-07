Frontale tra moto e furgone nel Novarese | morto un motociclista comasco di 52 anni

Un tragico incidente nel Novarese scuote la comunità: un motociclista di 52 anni residente a Montano Lucino ha perso la vita in uno scontro frontale con un furgone lungo la provinciale 39 a Sovazza di Armeno. La scena, drammatica, si è consumata intorno alle 13 e le cause sono ancora al vaglio dei carabinieri. Un episodio che ricorda quanto la sicurezza stradale debba sempre essere una priorità assoluta.

Como – Un drammatico incidente stradale si è verificato oggi intorno alle ore 13 lungo la strada provinciale 39 a Sovazza di Armeno, in provincia di Novara, costando la vita a un motociclista di 52 anni residente a Montano Lucino, in provincia di Como. La dinamica dell’incidente, che ha visto coinvolti una motocicletta e un furgone, è attualmente al vaglio dei carabinieri della stazione di Orta San Giuli o. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento da parte degli investigatori, che stanno raccogliendo testimonianze e analizzando i rilievi sul luogo dell’incidente. Il motociclista ha riportato le conseguenze più gravi dell’impatto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Frontale tra moto e furgone nel Novarese: morto un motociclista comasco di 52 anni

