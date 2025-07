simone patrizi torna con il nuovo singolo prima che sia il silenzio

Simone Patrizi torna con il suo nuovo singolo, “Prima che sia il silenzio”, un emozionante inno all’amore autentico prima che le parole si perdano nel silenzio. Dopo aver conquistato il pubblico con la sua partecipazione a Sanremo e le colonne sonore di “Braccialetti Rossi”, il cantautore romano ci regala un’altra pietra miliare della sua musica. Disponibile in presave da venerdì 11 luglio 2025, questo brano segna un nuovo capitolo nella sua straordinaria carriera.

