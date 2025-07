Mercato Juve | un top club europeo vuole Lookman! Aumenta la concorrenza per l’esterno dell’Atalanta di chi si tratta e quali sono le altre squadre interessate

Il mercato dell’Atalanta si infiamma: mentre la squadra di Juric cerca rinforzi, una big europea ha messo gli occhi su Ademola Lookman, l’esterno nigeriano che ha impressionato quest’anno. La concorrenza si fa agguerrita: oltre alle italiane, anche club di Premier e Liga sono interessati a portarlo via da Bergamo. La sfida per il talento atalantino si intensifica, rendendo il futuro di Lookman sempre più incerto.

Inizia una nuova stagione per l' Atalanta di Ivan Juric ma il "primo giorno di scuola" a Zingonia è caratterizzato da un'assenza pesante e da un mercato in pieno fermento. Con la cessione di Mateo Retegui, concretizzatasi pochi giorni fa, la Dea si ritrova con un vuoto da colmare al centro dell'attacco e una lista di obiettivi importanti sul taccuino. Tre nomi per il dopo-Retegui: da Lucca a Mikautadze. Come riporta il Corriere di Bergamo, sono tre i profili principali per raccogliere l'eredità del centravanti della Nazionale.