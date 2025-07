Escursionisti bloccati sulla parete del Monte Vettore | cosa è successo

Un tranquillo sabato di escursioni si è trasformato in un'emozionante sfida di sopravvivenza per due appassionati di montagna rimasti bloccati sulla parete del Monte Vettore. La loro avventura, iniziata con entusiasmo, ha rapidamente preso una piega inaspettata che ha coinvolto unità di soccorso e vigili del fuoco. Cosa è successo realmente? Ecco i dettagli di questa vicenda che ha tenuto col fiato sospeso tutta Ascoli Piceno.

Ascoli Piceno, 12 luglio 2025 — Un sabato che avrebbe dovuto essere all'insegna dell'avventura e della natura si è trasformata in un'esperienza ad alta tensione per due escursionisti, rimasti bloccati questa mattina lungo il versante Sud-Est del Monte Vettore, in località Aia della Regina, nel cuore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, in provincia di Ascoli Piceno. I due, esperti amanti della montagna, avevano deciso di affrontare il suggestivo ma impegnativo sentiero alpinistico del "Canalino", una via di risalita molto tecnica e poco battuta, che si snoda tra pareti esposte e tratti rocciosi di grande difficoltà.