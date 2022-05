Il Barcellona è pronto ad accogliere Lewandowski

Advertising

Il giorno dopo l'annuncio che non rinnoverà il proprio contratto con il Bayern Monaco, in scadenza nel 2023, il nome di Robert Lewandowski viene accostato al. Il Mundo Deportivo e Sport sono in edicola oggi con la prima pagina dedicata al centravanti polacco, il cui cartellino viene valutato intorno ai 40 milioni. . 14 maggio 2022Calciomercato Juventus, secondo il giornalista esperto di mercato l'interesse sarebbe reciproco:l'affondo in estate Leonardo sta guardando con particolare interesse alla Serie A. Il direttore sportivo del Psg è alla ricerca di un centrale difensivo che possa assicurare maggiore solidità ...Il giorno dopo l'annuncio che non rinnoverà il proprio contratto con il Bayern Monaco, in scadenza nel 2023, il nome di Robert Lewandowski viene accostato al Barcellona. Il Mundo Deportivo e Sport son ...Il giorno dopo l'annuncio che non rinnoverà il proprio contratto con il Bayern Monaco, in scadenza nel 2023, il nome di Robert Lewandowski viene accostato al Barcellona. (ANSA) ...