Giro d’Italia 2022, Simon Yates: “Ho problemi al ginocchio, sul Blockhaus resa dei conti” (Di sabato 14 maggio 2022) Giungono novità sullo stato di salute di uno dei grandi personaggi del Giro d’Italia 2022, ovvero il britannico Simon Yates. Il corridore della Bike Exchange-Jayco, attualmente quinto in classifica generale a 1:42 dallo spagnolo Juan Pedro López, ha confermato che la caduta della quarta tappa ha avuto delle conseguenze sul suo ginocchio. Il britannico non aveva parlato ai media degli effetti dell’incidente fino all’inizio della stage odierna, in programma a Napoli. Yates, infatti, ha dichiarato: “Il mio ginocchio non è al 100%, ma comunque mi sento meglio giorno dopo giorno“. Il capitano della Bike Exchange-Jayco, da questo punto di vista, ha descritto quanto accaduto nel crash, dando la responsabilità a chi lo ha colpito dietro. E quindi le ... Leggi su oasport (Di sabato 14 maggio 2022) Giungono novità sullo stato di salute di uno dei grandi personaggi del, ovvero il britannico. Il corridore della Bike Exchange-Jayco, attualmente quinto in classifica generale a 1:42 dallo spagnolo Juan Pedro López, ha confermato che la caduta della quarta tappa ha avuto delle conseguenze sul suo. Il britannico non aveva parlato ai media degli effetti dell’incidente fino all’inizio della stage odierna, in programma a Napoli., infatti, ha dichiarato: “Il mionon è al 100%, ma comunque mi sento meglio giorno dopo giorno“. Il capitano della Bike Exchange-Jayco, da questo punto di vista, ha descritto quanto accaduto nel crash, dando la responsabilità a chi lo ha colpito dietro. E quindi le ...

Advertising

giroditalia : Buonanotte dal Giro d’Italia 2022 ?? Powered by @ENIT_italia #Giro - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2022 | Stage 8? ?? Km 104 ??20 riders | 20 corridori ?? 2'27' > Peloton | Gruppo Maglia Rosa ??Live:… - repubblica : Giro d'Italia, De Gendt vince a Napoli: Lopez resta in maglia rosa - SpazioCiclismo : Giro d’Italia 2022, Presentazione Percorso e Favoriti Nona Tappa: Isernia – Blockhaus (191 km) - cicheresta1 : RT @gianlucamart1: Alaa Al Dali è il miglior ciclista di Gaza, vorrebbe partecipare al Giro d'Italia ma Israele non gli concede il visto. A… -