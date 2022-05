Covid | Corea del Nord | altri 174 000 contagi e 21 decessi

Advertising

fattoquotidiano : COVID IN COREA DEL NORD Seul offre l'invio di vaccini ai 'nemici' di Pyongyang [LEGGI] - Agenzia_Ansa : Nella Corea del Nord Kim ordina il lockdown dopo il primo caso di Covid-19 #ANSA - SandraPatrizia1 : RT @ExplorerLento: Primo caso di Covid 19 in Corea del Nord - antoniobeverell : RT @ProfMBassetti: 6 morti e decine di migliaia di casi di covid da variante omicron in Corea del Nord. Si rischia una catastrofe simile a… - ChiaraMaio3 : RT @ProfMBassetti: 6 morti e decine di migliaia di casi di covid da variante omicron in Corea del Nord. Si rischia una catastrofe simile a… -

Ladel Nord ha riportato altri 21 decessi per il- 19 e ulteriori 174.400 persone "in stato febbrile" a livello nazionale, segnalando uno scenario in peggioramento: la Kcna ha rilasciato i ...L'ordinanza anti -in vigore prevede che l'obbligo di protezione sui mezzi di trasporto permanga fino al 15 ... Indel Nord altri 174mila contagi e 21 decessi per coronavirusLa Corea del Nord ha riportato altri 21 decessi per il Covid-19 e ulteriori 174.400 persone "in stato febbrile" a livello nazionale, segnalando uno scenario in peggioramento: la Kcna ha rilasciato i d ...- PECHINO, 14 MAG - La Corea del Nord ha riportato altri 21 decessi per il Covid-19 e ulteriori 174.400 persone 'in stato febbrile' a livello nazionale, segnalando uno scenario in peggioramento: la Kc ...