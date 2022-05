14 maggio … (Di sabato 14 maggio 2022) Le ricorrenze datate 14 maggio Sono passati quindici anni e mezzo dalla ‘rabona’ di Alberto Aquilani a San Siro nell’azione che ha portato poi al gol decisivo di Francesco Totti. Il ‘Pupone’ veniva al mondo lunedì 27 settembre 1976 e il giorno precedente Giovanni Roccotelli del Cagliari mostrava quel gesto tecnico per la prima volta. Ha disputato diciannove gara in Serie A e 202 nel campionato cadetto. E’ nato il 14 maggio 1952, esattamente dieci anni prima del polacco Jan Urban, oggi allenatore e che da calciatore in patria ha conquistato (anche) tre campionati con il Gornik Zabrze. Ha giocato diversi anni anche in Spagna. E due lustri fa si spegneva Vito Sante Miolli, ottantaquattro presenze in B con ‘Casteddu’ e Venezia. E oggi compie sessant’anni anche la prestigiosa firma (non solo sportiva) di Repubblica Maurizio Crosetti. GLIEROIDELCALCIO.COM ... Leggi su glieroidelcalcio (Di sabato 14 maggio 2022) Le ricorrenze datate 14Sono passati quindici anni e mezzo dalla ‘rabona’ di Alberto Aquilani a San Siro nell’azione che ha portato poi al gol decisivo di Francesco Totti. Il ‘Pupone’ veniva al mondo lunedì 27 settembre 1976 e il giorno precedente Giovanni Roccotelli del Cagliari mostrava quel gesto tecnico per la prima volta. Ha disputato diciannove gara in Serie A e 202 nel campionato cadetto. E’ nato il 141952, esattamente dieci anni prima del polacco Jan Urban, oggi allenatore e che da calciatore in patria ha conquistato (anche) tre campionati con il Gornik Zabrze. Ha giocato diversi anni anche in Spagna. E due lustri fa si spegneva Vito Sante Miolli, ottantaquattro presenze in B con ‘Casteddu’ e Venezia. E oggi compie sessant’anni anche la prestigiosa firma (non solo sportiva) di Repubblica Maurizio Crosetti. GLIEROIDELCALCIO.COM ...

