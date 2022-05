Advertising

orizzontescuola : TFA sostegno VII ciclo, ancora aperte le iscrizioni in alcune Università. I bandi e le scadenze - WebhouseM : ??????PROVA SCRITTA - TFA SOSTEGNO ????? #?????? ???????????????? ?????? ?????????? ?????????? ? SUPPORTO TUTOR/DOCENTE 7 giorni su 7 – h24 ?? i… - orizzontescuola : TFA sostegno VII ciclo, ecco il bando. Corso di preparazione: proroga prezzo scontato 120 euro al 31 maggio - EdizioniSimone : ?? TFA sostegno – La prova scritta – cod. TF16/1C 27,00€ scontato 25,65€ #simoneconcorsi #blogsimone ?? Il volum… - WebhouseM : ??????PROVA SCRITTA - TFA SOSTEGNO ????? ?? info ???? -

Il sindacato tutelerà anche chi conseguirà ilin estate oltre quella data. Anief ritiene anche illegittimo non sciogliere la riserva per la specializzazione suconseguita entro ...VII ciclo: ci sono alcune circostanze in cui la prova preselettiva, la prima delle tre da superare per l'accesso al corso, non si svolge. Si tratta di alcune situazioni personali, che ...Non contiene quasi nessuna modifica richiesta dai sindacati l’Ordinanza di aggiornamento delle Gps 2022/2024 pubblicat ...Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...