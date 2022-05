Putin, sanzioni dalla Gran Bretagna alla sua cerchia: colpite Alina Kabaeva (e sua nonna), l'ex moglie e i cugini (Di venerdì 13 maggio 2022) La famiglia allargata di Vladimir Putin - tra parenti, affini e sodali - presa di mira come una «losca» congrega da svergognare, per lo sfarzo in cui è accusata di... Leggi su ilmattino (Di venerdì 13 maggio 2022) La famigliargata di Vladimir- tra parenti, affini e sodali - presa di mira come una «losca» congrega da svergognare, per lo sfarzo in cui è accusata di...

Advertising

martaottaviani : Intanto, in #Russia le stime sul #pil prevedono un contrazione fino al 12%. Aziende campo automotive hanno iniziato… - SkyTG24 : Guerra in #Ucraina, il Regno Unito sanziona l'ex moglie e la presunta fidanzata di #Putin - HuffPostItalia : Letta: 'Scandalizzato da Orban, esplicito alleato di Putin. L'Europa sia unita di fronte alle sanzioni' - Paolo98337475 : RT @pbecchi: Draghi paga il gas in rubli. 1 a 0 per Putin. Queste sanzioni sono per Mosca non un danno ma alla fine un vantaggio. I filosof… - Partigi32985066 : RT @RussiaNewsDir: Putin: l’Unione Europea sta andando incontro a conseguenze che sarebbero difficili da invertire -