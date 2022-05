Papa Wojtyla | l’attentato 41 anni fa | si compì una profezia

Advertising

andreapurgatori : PARLA L’UOMO CHE VOLEVA UCCIDERE IL PAPA. Da Istanbul una intervista esclusiva con #AliAgca. Il racconto dell’atten… - madliber : RT @bartelcewskji: Pensate che ieri sera quando #Zelensky ha criticato il #Papa a #PortaaPorta a proposito delle fantomatiche bandiere all… - Giornaleditalia : #Wojtyla 13 maggio 1981, attentato al papa Wojtyla: quando una mano misteriosa salvò il Pontefice. VIDEO - bartelcewskji : Pensate che ieri sera quando #Zelensky ha criticato il #Papa a #PortaaPorta a proposito delle fantomatiche bandier… - rominapetrini2 : @Arkel_d @DiegoFusaro @OrnellaMarianiF #FrancescoLalla #BBC APERTURA PONTIFICATO Papa Giovanni Paolo II - Karol W… -

Per, la Madonna di Fatima è la madre nel vero senso della parola. Nella sua corona è incastonata la pallottola sparata dall'attentatore. Fu Lei in persona, era convintissimo il, a ..." Era stata una mano materna a guidare la traiettoria della pallottola , permettendo al "agonizzante" di fermarsi sulla soglia della morte ", furono le parole del Santo Padre Karol. ...Nel libro Il figlio del re, e in questa intervista, Casadei jr racconta il papà Raoul e la sua rivoluzione romagnola. "Lui era energia vitale. ma ...Esiste un nesso tra la guerra in Ucraina e l'attentato a Giovanni Paolo II 41 anni fa Andrea Purgatori, conduttore di Atlantide su La 7, ha provato, se non proprio a dare una risposta affermativa, a ...