“Mi sta antipatica”, l’ex volto di Uomini e Donne senza peli sulla lingua su Ida Platano (Di venerdì 13 maggio 2022) ; ecco cosa ha detto sulla dama del trono Over. State seguendo le nuove puntate di Uomini e Donne? Manca poco alla fine di questa stagione: come sempre, anche quest’anno, la trasmissione di Canale 5, andrà in vacanza, per poi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 13 maggio 2022) ; ecco cosa ha dettodama del trono Over. State seguendo le nuove puntate di? Manca poco alla fine di questa stagione: come sempre, anche quest’anno, la trasmissione di Canale 5, andrà in vacanza, per poi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Re_Artu_ : @pietrosversion Oggi sinceramente mi sta antipatica sono offeso - DaianaAddonizio : Mia sorella di 14 anni si sta sentendo con un ragazzo di 20, non me la conta giusta, nel senso diciamo non mi è mai… - Saracca22 : Alberta è proprio antipatica, adesso va a raccontare le cose che diceva delle altre ma dico io no ma se non ti sta… - YinYang______ : Ormai Pinuccia è diventata perno fisso di U&D, ma solo a me sta antipatica? Mi urta il sistema nervoso...… - soomethingbad : RT @ALWA1SYOU: se una persona ha un layout che non mi piace mi sta automaticamente antipatica fino a quando non ne mette uno bello -