Ma il G7 «investe» su Draghi (Di venerdì 13 maggio 2022) A Roma i partiti logorano il premier. Tra i Sette grandi, invece, prende politicamente sempre più quota, in vista di nuovi obiettivi. Draghi accusa crescenti difficoltà di governo. Colpa di un Parlamento che risale all’ormai lontano 2018, quando spirava la bora anti-establishment, e di una legislatura sfilacciata in cui le ombre si allungano e i pugnali vengono metaforicamente sguainati. I partiti avvertono l’imminenza delle elezioni, e si agitano. Il premier riconosce fin troppo bene cosa stia accadendo, e ovviamente è preoccupato. Ha anche capito, però, che le agende diplomatiche globali giocano a suo favore. Senza di lui, il G7 avrebbe la consistenza di un budino, e l’Italia verrebbe di nuovo risucchiata in una nebulosa ambigua. Con i nuovi equilibri mondiali, si tratterebbe di uno scenario pericoloso. Resta da capire se tali equilibri possano prevalere sui ... Leggi su panorama (Di venerdì 13 maggio 2022) A Roma i partiti logorano il premier. Tra i Sette grandi, invece, prende politicamente sempre più quota, in vista di nuovi obiettivi.accusa crescenti difficoltà di governo. Colpa di un Parlamento che risale all’ormai lontano 2018, quando spirava la bora anti-establishment, e di una legislatura sfilacciata in cui le ombre si allungano e i pugnali vengono metaforicamente sguainati. I partiti avvertono l’imminenza delle elezioni, e si agitano. Il premier riconosce fin troppo bene cosa stia accadendo, e ovviamente è preoccupato. Ha anche capito, però, che le agende diplomatiche globali giocano a suo favore. Senza di lui, il G7 avrebbe la consistenza di un budino, e l’Italia verrebbe di nuovo risucchiata in una nebulosa ambigua. Con i nuovi equilibri mondiali, si tratterebbe di uno scenario pericoloso. Resta da capire se tali equilibri possano prevalere sui ...

