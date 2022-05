LIVE GT World Challenge Francia 2022 in DIRETTA: tra pochi minuti la FP1 (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.17 Siamo pronti per la prima parte d’azione del week-end. Occhi puntati su Valentino Rossi (Audi #46), volto di WRT che nuovamente verrà supportato dal belga Frédéric Vervisch. 12.14 Il tracciato di Magny-Cours ha una metratura di 4.411 km, intervallati da 17 interessanti curve. Ritroveremo 25 vetture in pista, non ci sarà la Lamborghini #78 di Barwell Motorsport che non ha gareggiato in Inghilterra nelle due prove in seguito ad un problema per Alex Malykhin. 12.11 L’appuntamento che ci apprestiamo a vivere è il secondo della Sprint Cup, il terzo per la ‘classifica combinata’. Saranno due le competizioni che vivremo questo fine settimana sulla distanza dei 60 minuti con un cambio pilota obbligatorio a metà evento. 12.08 Inizia un nuovo fine settimana d’azione nel Circuit de Nevers ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.17 Siamo pronti per la prima parte d’azione del week-end. Occhi puntati su Valentino Rossi (Audi #46), volto di WRT che nuovamente verrà supportato dal belga Frédéric Vervisch. 12.14 Il tracciato di Magny-Cours ha una metratura di 4.411 km, intervallati da 17 interessanti curve. Ritroveremo 25 vetture in pista, non ci sarà la Lamborghini #78 di Barwell Motorsport che non ha gareggiato in Inghilterra nelle due prove in seguito ad un problema per Alex Malykhin. 12.11 L’appuntamento che ci apprestiamo a vivere è il secondo della Sprint Cup, il terzo per la ‘classifica combinata’. Saranno due le competizioni che vivremo questo fine settimana sulla distanza dei 60con un cambio pilota obbligatorio a metà evento. 12.08 Inizia un nuovo fine settimana d’azione nel Circuit de Nevers ...

