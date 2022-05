L' ex bomber del Palermo Fabrizio Miccoli lascia il carcere

(Di venerdì 13 maggio 2022) Torna in libertà l'ex capitano deldopo più di sei mesi dal suo arresto. Accogliendo il ricorso del suo legale, il tribunale di sorveglianza gli ha concesso la misura alternativa dell'affidamento in prova. Il calciatore salentino fu condannato in via definitiva a 3 anni e 3 mesi di reclusione con l'accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso. A restituirgli la libertà è stato il tribunale di sorveglianza di Venezia (era detenuto neldi Rovigo) che ha accolto il ricorso del suo avvocato, il legale Antonio Savoia. Sulla base dell'affidamento in prova che il Tribunale gli ha accordato,potrà tornare ad allenare nella scuola di calcio. Dovrà rispettare alcune prescrizioni come non rientrare in casa dopo la mezzanotte e non frequentare ...

PALERMO - L'ex calciatore Fabrizio Miccoli lascia il carcere. L'ex Palermo era detenuto dalla fine dello scorso anno a seguito della condanna definitiva a 3 anni e 3 mesi di reclusione per estorsione aggravata dal metodo mafioso. Il tribunale di ... L'ex calciatore e bomber del Palermo Fabrizio Miccoli è stato scarcerato. Accolto dal tribunale di sorveglianza di Venezia il ricorso del legale della calciatore cui è stato accordato l'affidamento in ...