Internazionali BNL d'Italia 2022, Sinner-Tsitsipas interrotta sul match point: malore per uno spettatore

Caos agli Internazionali BNL d'Italia 2022, malore per uno spettatore sul match point e il gioco si ferma. Jannik Sinner porta l'acqua e soccorre subito lo spettatore, mentre Tsistipas vuole subito riprendere a giocare. L'arbitro fa cenno che si può giocare, ma il pubblico comincia a fischiare in modo davvero esagerato e interrompe il greco che non riesce a battere. Il giudice di linea vuole far riprendere, ma la partita è sospesa per alcuni minuti.

