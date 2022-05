Incontro d’autore: Giusto Pappacena (Di venerdì 13 maggio 2022) Il soprano salernitano Annalisa D’Agosto eseguirà, oggi, alle ore 19,30, in una serata dedicata al compositore nella Sala dei Conti del Castello di Acerra, in prima assoluta quattro arie su testo di Herman Hesse in duo con il pianista Raffaele Maisano. All’evento parteciperà il Clarinet Ensemble Panarmònia“Giovanni De Falco” Di Olga Chieffi La rassegna musicale “ Oltre le Note”, promossa dall’Associazione Diarmónia, con la direzione artistica del M° Mauro Caturano, patrocinata dall’Amministrazione Comunale di Acerra, fortemente voluta dal Sindaco Raffaele Lettieri e dall’Assessore alla cultura Nicola De Mattei, dedica il terzo appuntamento di questa sera, ospite della Sala dei Conti del Castello acerrano, al compositore Giusto Pappacena, allievo di Aladino Di Martino, ed epigone di quella scuola napoletana, il cui linguaggio oscilla tra un tono ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 13 maggio 2022) Il soprano salernitano Annalisa D’Agosto eseguirà, oggi, alle ore 19,30, in una serata dedicata al compositore nella Sala dei Conti del Castello di Acerra, in prima assoluta quattro arie su testo di Herman Hesse in duo con il pianista Raffaele Maisano. All’evento parteciperà il Clarinet Ensemble Panarmònia“Giovanni De Falco” Di Olga Chieffi La rassegna musicale “ Oltre le Note”, promossa dall’Associazione Diarmónia, con la direzione artistica del M° Mauro Caturano, patrocinata dall’Amministrazione Comunale di Acerra, fortemente voluta dal Sindaco Raffaele Lettieri e dall’Assessore alla cultura Nicola De Mattei, dedica il terzo appuntamento di questa sera, ospite della Sala dei Conti del Castello acerrano, al compositore, allievo di Aladino Di Martino, ed epigone di quella scuola napoletana, il cui linguaggio oscilla tra un tono ...

