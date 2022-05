Incentivi, da lunedì via al bonus per chi deve acquistare auto e moto (Di venerdì 13 maggio 2022) TORINO - lunedì sarà il D - Day dei bonus auto, il giorno in cui verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto e gli Incentivi 2022 per l'acquisto di macchine e moto , oltre a quelli già previsti per il 2023 e 2024, non solo diventeranno legge, ma si potranno finalmente sfruttare. ... Leggi su repubblica (Di venerdì 13 maggio 2022) TORINO -sarà il D - Day dei, il giorno in cui verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto e gli2022 per l'acquisto di macchine e, oltre a quelli già previsti per il 2023 e 2024, non solo diventeranno legge, ma si potranno finalmente sfruttare. ...

Advertising

Eli74505503 : RT @Agenzia_Ansa: Auto e moto, lunedì via libera agli incentivi. Il decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sarà subito operativ… - SoniaLaVera : RT @Agenzia_Ansa: Auto e moto, lunedì via libera agli incentivi. Il decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sarà subito operativ… - qn_giorno : Via agli incentivi auto e moto. Da lunedì mattina contratti già validi - repubblica : Incentivi, da lunedì via al bonus per chi deve acquistare auto e moto [di Diego Longhin] - repubblica : Incentivi, da lunedi' via al bonus per chi deve acquistare auto e moto -