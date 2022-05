(Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiHa assistito alla sfida dalla panchina causa infortunio masfida Francescoè come se l’avesse giocata. tanta sofferenza con lama soprattutto la grande gioia liberata al fischio finale di Manganiello. Le sue parole nel post gara: Orgoglio – “I miei compagni mi hanno reso. Abbiamo dimostrato che siamo una grande, non dobbiamo sottovalutare questo risultato. Non era scontato vincere qua, dobbiamo trarre una grande carica da questo ma dobbiamo ripeterci martedì” Carica – “Vedere lacosì mi dà una grande carica. Sono molto ottimista perdoppia sfida con il Pisa, ma dobbiamo prepararci al massimo per raggiungere la finale”.– ...

Forte: "Orgoglioso di questa squadra, ora inizia un nuovo torneo"