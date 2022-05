Eurovision 2022, Morgan contro il contest: non risparmia nessuno (Di venerdì 13 maggio 2022) Morgan, provocatorio cantante, dà il suo giudizio riguardo a questa edizione dell’Eurovision e non risparmia proprio nessuno. Due giorni fa si è aperta la 66ª edizione di uno dei concorsi canori più importanti del mondo. I partecipanti sono ben 40 e provengono da tutti i paesi europei e non. Grazie ai Maneskin – e alla loro vittoria della precedente edizione – la manifestazione artistica si sta svolgendo a Torino. Morgan (screenshot)Si tratta di un’ottima vetrina per l’Italia, che ha così l’opportunità di mettere in mostra tutte le sue capacità artistiche e di fare spettacolo. La conduzione è stata affidata a Laura Pausini, Mika ed Alessandro Cattelan. Morgan non condivide l’entusiasmo per l’Eurovision Morgan (screenshot)Il famoso e ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 13 maggio 2022), provocatorio cantante, dà il suo giudizio riguardo a questa edizione dell’e nonproprio. Due giorni fa si è aperta la 66ª edizione di uno dei concorsi canori più importanti del mondo. I partecipanti sono ben 40 e provengono da tutti i paesi europei e non. Grazie ai Maneskin – e alla loro vittoria della precedente edizione – la manifestazione artistica si sta svolgendo a Torino.(screenshot)Si tratta di un’ottima vetrina per l’Italia, che ha così l’opportunità di mettere in mostra tutte le sue capacità artistiche e di fare spettacolo. La conduzione è stata affidata a Laura Pausini, Mika ed Alessandro Cattelan.non condivide l’entusiasmo per l’(screenshot)Il famoso e ...

