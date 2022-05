Crescione coltivato per la prima volta in terreno lunare (Di venerdì 13 maggio 2022) Coltivate per la prima volta in terreno lunare piantine di Crescione – Ci hanno provato scienziati dell’Università della Florida, Gainesville, FL, Stati Uniti, che hanno piantato del Crescione di Thale (Arabidopsis thaliana) in pochi grammi di suolo lunare, la regolite, in vista di una possibile colonizzazione della Luna, dove la possibilità di coltivare piante commestibili garantirebbe la sopravvivenza dell’uomo in un ambiente potenzialmente ostile. Ma, come spiegano Robert Ferl e colleghi in uno studio, che fa parte del programma Artemis della Nasa che ha, per l’appunto, l’obiettivo di riportare l’uomo sulla Luna nel 2025, l’esperimento ha evidenziato che è difficile far crescere bene piante sulla Luna. Gli scienziati, come riferiscono sulla rivista Communications ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 13 maggio 2022) Coltivate per lainpiantine di– Ci hanno provato scienziati dell’Università della Florida, Gainesville, FL, Stati Uniti, che hanno piantato deldi Thale (Arabidopsis thaliana) in pochi grammi di suolo, la regolite, in vista di una possibile colonizzazione della Luna, dove la possibilità di coltivare piante commestibili garantirebbe la sopravvivenza dell’uomo in un ambiente potenzialmente ostile. Ma, come spiegano Robert Ferl e colleghi in uno studio, che fa parte del programma Artemis della Nasa che ha, per l’appunto, l’obiettivo di riportare l’uomo sulla Luna nel 2025, l’esperimento ha evidenziato che è difficile far crescere bene piante sulla Luna. Gli scienziati, come riferiscono sulla rivista Communications ...

