Covid, l’asticella è più bassa. Caso Sardegna: Omicron 2 ai minimi ma corrono due mutanti mix (Di venerdì 13 maggio 2022) Sono 38.507 i nuovi casi di Covid nelle ultime ventiquattr’ore in Italia e 115 morti. È quanto emerge dai dati aggiornati sui contagi. Sono 265.647 i tamponi effettuati e il tasso di positività è al 14,5%. In calo i ricoverati con sintomi che sono in totale 7.907 (-251) mentre i pazienti in terapia intensiva sono in lieve aumento +7 per un totale di 341 con 44 ingressi del giorno. L’Iss: spicca il Caso Sardegna, Omicron 2 ai minimi In un’Italia in cui la sottovariante 2 di Omicron (BA.2) ha quasi cancellato tutte le sue “sorelle”, spicca il Caso della Sardegna dove BA.2 segna il record minimo (65,57%) e dove sembrano correre due ricombinanti di Omicron 1 e 2: i mutanti mix XJ e XM; entrambi ben sopra il 10%, al 19,67% ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 13 maggio 2022) Sono 38.507 i nuovi casi dinelle ultime ventiquattr’ore in Italia e 115 morti. È quanto emerge dai dati aggiornati sui contagi. Sono 265.647 i tamponi effettuati e il tasso di positività è al 14,5%. In calo i ricoverati con sintomi che sono in totale 7.907 (-251) mentre i pazienti in terapia intensiva sono in lieve aumento +7 per un totale di 341 con 44 ingressi del giorno. L’Iss: spicca il2 aiIn un’Italia in cui la sottovariante 2 di(BA.2) ha quasi cancellato tutte le sue “sorelle”, spicca ildelladove BA.2 segna il record minimo (65,57%) e dove sembrano correre due ricombinanti di1 e 2: imix XJ e XM; entrambi ben sopra il 10%, al 19,67% ...

