Ascolti tv 12 maggio 2022: l’Eurovision Song Contest si conferma al top (Di venerdì 13 maggio 2022) Ascolti tv: la musica di Rai1 doppia la commedia di Canale5 Altra semifinale dell’Eurovision Song Contest 2022 targato Rai1, senza Italia in gara, ma con Achille Lauro sotto la bandiera di San Marino, che ha fatto il 27,7% e 5,538 milioni di contatti. L’appuntamento di due giorni prima aveva fatto il 27,03% e 5,5 milioni. Medaglia d’argento per il film Un figlio di nome Erasmus su Canale5 che ha registrato il 13,1% di share media con 2,307 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la pellicola 10 giorni senza mamma aveva raccolto il 7,9% e 1,5 milioni. Terza piazza per il film Il giustiziere della notte – Death Wish su Rai2 con il 5,9% e 1,152 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa la stessa rete aveva portato a casa il 3,2% e 658 mila con la pellicola A Napoli non piove ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 13 maggio 2022)tv: la musica di Rai1 doppia la commedia di Canale5 Altra semifinale deltargato Rai1, senza Italia in gara, ma con Achille Lauro sotto la bandiera di San Marino, che ha fatto il 27,7% e 5,538 milioni di contatti. L’appuntamento di due giorni prima aveva fatto il 27,03% e 5,5 milioni. Medaglia d’argento per il film Un figlio di nome Erasmus su Canale5 che ha registrato il 13,1% di share media con 2,307 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la pellicola 10 giorni senza mamma aveva raccolto il 7,9% e 1,5 milioni. Terza piazza per il film Il giustiziere della notte – Death Wish su Rai2 con il 5,9% e 1,152 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa la stessa rete aveva portato a casa il 3,2% e 658 mila con la pellicola A Napoli non piove ...

Advertising

MondoTV241 : Ascolti TV di giovedì 12 maggio 2022: Eurovision doppia Erasmus, bene Il Giustiziere della Notte #ascoltiTV - 95_addicted : RT @Mattiabuonocore: Boom per la Mattina di Canale 5: Prima Pagina TG5 706.000 - 20.7%. TG5 Mattina segna 1.299.000 - 25.7%. Mattino Cin… - blogtivvu : Ascolti TV 12 maggio, Eurovision Song Contest 2022: dati auditel della seconda semifinale - Adnkronos : #Eurovision2022: ha segnato il 27,7% di share e 5.538.000 telespettatori. Un dato in leggera crescita rispetto a q… - Fiammy71 : RT @Tele_nauta: Gli #ascoltiTv in prima serata di ???????????????????? della giornata di giovedì 12 maggio. In Francia boom per il ritorno di HPI ov… -