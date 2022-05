Arriva Sneakerentola su Disney+ | una Cenerentola in chiave moderna | “Importante rendere onore alla storia originale”

(Di venerdì 13 maggio 2022)suè il nuovo filmche debutta il 13 maggio sulla piattaforma streaming. Prodotto dallo Studio che ha realizzato titoli di successo come Descendants, High School Musical e ZOMBIES, la pellicola è una rivisitazione in chivedella celebre favola dia tema musical pop/hip-hop, ambientato nella vivace sottocultura sneaker di New York. Il protagonista è El (Chosen Jacobs), un aspirante designer di scarpe da ginnastica del Queens, lavora come magazziniere in un negozio di sneakers e nasconde il suo talento artistico. Un incontro casuale con Kira King (Lexi Underwood), la figlia della famiglia reale delle scarpe da ginnastica e una sorta di Principessina di Manhattan, fa scattare immediatamente la scintilla tra i due. E, grazie a una spinta da parte del ...

... è stata appena annunciata una serie prodotta da Jennifer Lopez ispirata alla fiaba e all'adattamento in musical del 1997 firmato da Robert Iscove, e dal 13 maggio su Disney+ debutta, ...Oggi non ci sono più le favole di una volta e lo dimostra il progetto di Snakerentola , film per giovani e famiglie chein streaming sulla piattaforma di Disney+ dal 13 maggio. Come si evince ... Arriva Sneakerentola: la Cenerentola che si piega al politicamente corretto Sneakerentola è il nuovo film originale in arrivo il 13 maggio sulla piattaforma streaming. Prodotto dallo Studio che ha realizzato titoli di successo come Descendants, High School Musical e ZOMBIES, ...Da docente alla USC (University of Southern California) cerco sempre di convincere le donne a essere proattive, e non accettare un no come risposta, e non aspettare che il loro principe arrivi.