Vincenzo Nibali si ritira dal ciclismo | “È il mio ultimo Giro d’Italia”

(Di giovedì 12 maggio 2022) Un’eccellenza italiana ammaina la sua bandiera. Ilè costretto a separarsi, almeno nelle manifestazioni professionistiche, da. Il siciliano ha ufficializzato che, quello in corso di svolgimento, sarà il suoche chiuderà una carriera meravigliosa. Le parole diL’annuncio di, una delle bandiere delitaliano per tanti anni, è arrivata nella giornata di ieri alla fine della tappa che si è conclusa a Messina, città che ha dato i nati all’atleta azzurro. Grande commozione per il ciclista con indosso la maglia dell’Astana che, visibilmente emozionato e con gli occhi lucidi, ha ufficializzato a casa sua il suo ...

Advertising

Eurosport_IT : 'Questo è il mio ultimo Giro d'Italia': Vincenzo Nibali annuncia così il suo ritiro... ?????? #EurosportCICLISMO |… - Eurosport_IT : 'È arrivato il mio momento, ed è normale...' ?? Vincenzo Nibali, parole d'addio. #EurosportCICLISMO | #Giro105 |… - RaiNews : Con gli occhi lucidi nella sua Messina. L'annuncio più difficile di Vincenzo #Nibali #Giro - sowmyasofia : -Nibali annuncia: “Lascio il ciclismo” - infoitsport : Vincenzo Nibali tra le leggende del ciclismo: la carriera dello 'Squalo' -

Non è un addio, ma una lunga e lentissima uscita di campo. Una sorta di ringraziamento lungo le strade d'Italia e non solo.ha scelto Messina (ieri vittoria allo sprint di Arnaud Demare, ndr), la sua Messina, per dare l'annuncio: "Questo sarà il mio ultimo Giro d'Italia, a fine stagione smetto". La voce che ..., 37 anni, ha annunciato che si ritirerà a fine stagione di Angelo Costa Non c'è posto migliore della propria casa per annunciare una decisione importante: nella sua Messina, che come ...L’annuncio di Vincenzo Nibali, una delle bandiere del ciclismo italiano per tanti anni, è arrivata nella giornata di ieri alla fine della tappa che si è conclusa a Messina, città che ha dato i nati ...Vincenzo Nibali ha annunciatoche con tutta probabilità metterà la parola fine alla sua esaltante carriera in sella alla bicicletta. Lo ha fatto al termine della quinta tappa del Giro d’Italia nella ...