Una squadra è compatta, l'altra è solo propaganda (Di giovedì 12 maggio 2022) Due ore di football divertente, coppa all'Inter con merito e superiorità tecnica, già evidenziata in campionato, molti gol, due su rigore per i nerazzurri, nervi scoperti per i limiti di un arbitro Leggi su ilgiornale (Di giovedì 12 maggio 2022) Due ore di football divertente, coppa all'Inter con merito e superiorità tecnica, già evidenziata in campionato, molti gol, due su rigore per i nerazzurri, nervi scoperti per i limiti di un arbitro

Advertising

pisto_gol : #ANTICIPATELAROMA 1. Perché è giusto che una squadra italiana abbia la possibilità di giocare una finale preparand… - ClaMarchisio8 : ... detto ciò, complimenti all' #Inter per aver meritato questa finale. Una squadra sicuramente superiore alla mia… - OlimpiaMI1936 : Complimenti @Virtusbo per una grande stagione di Eurocup e aver riportato una seconda squadra italiana in… - BrandoniMarco : Toccato il fondo!!! Adesso fare pulizia di una società che negli ultimi anni non si è dimostrata all’altezza e ha d… - Henri_Filipuzzi : RT @JFCmarco: Bello vedere una squadra così unita ?? -