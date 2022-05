Ultime Notizie – Marelli (Assogiocattoli): ‘Priorità non più rinviabile invertire trend natalità’ (Di giovedì 12 maggio 2022) “Al di là che un Paese senza bambini è un Paese infelice, come faremo a mantenere il Pil e un rapporto con il debito sostenibile con una popolazione in costante diminuzione? Come affronteremo la crescente spesa sanitaria e pensionistica? Come sosterremo i costi, anche sociali, di una popolazione sempre più anziana? invertire una tendenza che ci sta portando verso un domani senza prospettive è una priorità non più rimandabile e che dovrebbe essere messa al primo posto dell’agenda di qualsiasi forza politica e diventare un pilastro indiscutibile della pianificazione strategica del sistema paese”. Così il presidente di Assogiocattoli Roberto Marelli, presente alla seconda edizione degli Stati Generali della Natalità. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 12 maggio 2022) “Al di là che un Paese senza bambini è un Paese infelice, come faremo a mantenere il Pil e un rapporto con il debito sostenibile con una popolazione in costante diminuzione? Come affronteremo la crescente spesa sanitaria e pensionistica? Come sosterremo i costi, anche sociali, di una popolazione sempre più anziana?una tendenza che ci sta portando verso un domani senza prospettive è una priorità non più rimandabile e che dovrebbe essere messa al primo posto dell’agenda di qualsiasi forza politica e diventare un pilastro indiscutibile della pianificazione strategica del sistema paese”. Così il presidente diRoberto, presente alla seconda edizione degli Stati Generali della Natalità. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Advertising

fanpage : #BorisJohnson:'Gran Bretagna in guerra se la Russia attacca i paesi scandinavi' - sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie. #Cartabellotta:?“Circolazione ancora elevata, usare mascherine al chiuso”. Per il pr… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky: 'Obiettivo integrità territoriale, Crimea compresa'. Decine di attacchi missilistici sul Lugan… - CorriereCitta : Turista 89enne disabile si perde a Roma: ritrovato in stato confusionale - zazoomblog : Ultime Notizie – Ucraina regista doc Mariupol: “Nessuno voleva rivivere quell’inferno poi ho trovato 11 eroi” -… -