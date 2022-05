' Sporchi negri | andate a casa vostra' | e una bimba scoppia a piangere A processo un 77enne

(Di giovedì 12 maggio 2022) ''. Questa la frase incriminata che ha portato in tribunale due vicini dia Sedico in provincia di Belluno. I protagonisti della vicenda sono una donna, la ...

, andate a casa vostra'. Questa la frase incriminata che ha portato in tribunale due vicini di casa a Sedico in provincia di Belluno. I protagonisti della vicenda sono una donna, la ...SEDICO (BELLUNO) - 'Si è girata e ha detto:, andate a casa vostra. Mia figlia di 10 anni è scoppiata a piangere . Io mi sono offeso e ho chiamato i carabinieri '. Sono le parole di un 40enne di origini camerunensi, residente in ... «Sporchi negri, andate a casa vostra»: bimba di 10 anni si mette a piangere al supermercato. A processo una 77 «Sporchi negri, andate a casa vostra». Questa la frase incriminata che ha portato in tribunale due vicini di casa a Sedico in provincia ...