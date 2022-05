Si pianta un coltello nel petto e gira per strada: 18enne in rianimazione (Di giovedì 12 maggio 2022) Si è piantata un coltello di 10 centimetri tra l’addome e il costato e poi ha iniziato a girovagare per piazza Garibaldi, nel pieno centro di Crema, perdendo copiosamente sangue. E’ successo ieri... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 12 maggio 2022) Si èta undi 10 centimetri tra l’addome e il costato e poi ha iniziato a girovagare per piazza Garibaldi, nel pieno centro di Crema, perdendo copiosamente sangue. E’ successo ieri...

