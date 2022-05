SdR22 | Trabattoni a risparmiatori | non lasciate i soldi sul conto corrente

Advertising

"Non lasciate i soldi sul conto corrente". E' l'appello che il neo presidente di Assogestioni, Carlo Trabattoni, ha lanciato dal palco del Salone del Risparmio 2022 chiudendo la tre giorni di evento al MiCo di Milano."C'è l'inflazione - ha detto - , ma io al di là delle preoccupazioni che l'inflazione possa portare, invito tutti a non lasciare i soldi sul conto corrente". Lo ha dichiarato il neo presidente di Assogestioni, Carlo Trabattoni, nella sessione di chiusura del Salone, annunciando di aver ricevuto richieste per allargare ulteriormente l'evento.