Qualcosa non torna nella proposta di salario minimo (Di giovedì 12 maggio 2022) Sale il consenso in Italia per aumentare il salario, alleggerendo il fisco ed aumentando nelle buste paga la parte fissa e quella della crescita della produttività, ma ritorna alla ribalta il salario minimo. Ne parla il ministro del Lavoro come l’ex ministro; ne parla il sindacato come Confindustria. Tra questi c’è chi descrive il salario minimo come la soluzione per risolvere la incresciosa condizione di coloro che vengono ingiustamente retribuiti con un gramo salario. Ma la causa di questo male proviene da imprenditori spregiudicati che si dotano di compiacenti sindacatini e associazioni imprenditoriali ghost senza né arte né parte, che prestano loro su commissione, la copertura di “contratti pirata” al ribasso. Chi si occupa di questi temi, è consapevole che non è ... Leggi su formiche (Di giovedì 12 maggio 2022) Sale il consenso in Italia per aumentare il, alleggerendo il fisco ed aumentando nelle buste paga la parte fissa e quella della crescita della produttività, ma rialla ribalta il. Ne parla il ministro del Lavoro come l’ex ministro; ne parla il sindacato come Confindustria. Tra questi c’è chi descrive ilcome la soluzione per risolvere la incresciosa condizione di coloro che vengono ingiustamente retribuiti con un gramo. Ma la causa di questo male proviene da imprenditori spregiudicati che si dotano di compiacenti sindacatini e associazioni imprenditoriali ghost senza né arte né parte, che prestano loro su commissione, la copertura di “contratti pirata” al ribasso. Chi si occupa di questi temi, è consapevole che non è ...

Advertising

NicolaPorro : ?? All'#Azovstal non ci sono più civili. Cosa trattiene i russi? #Capuozzo spiega: 'Lì sotto pare ci siano due cose… - SkyTG24 : “Vengo dagli Stati Uniti dove i colleghi sono terrorizzati perché quello che sta succedendo nella lotta contro ques… - juventusfc : ??? @chiellini: «Mi sento un fratello maggiore verso i ragazzi che ci sono ora e spero di aver lasciato loro qualcos… - frazan67 : @dDinoPirri Vero, io mi sento un alieno ogni volta che faccio qualcosa che non ho mai fatto o non faccio da tanto ;) - FioreLiborio : RT @Moonlightshad1: Saviano, anche lui un altro che sta sempre sul pezzo impegnatissimo nel tour di presentazione del libro non ha trovato… -