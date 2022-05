Protagoniste in sanità, una community per superare il gender gap e far esprimere alle donne il loro potenziale (Di giovedì 12 maggio 2022) Uno spazio in cui condividere, originare e creare prospettive nuove per rendere migliore il sistema socio-sanitario italiano. Uno spazio fatto di donne impegnate nella società, a vari livelli e su diversi fronti, ma con un unico obiettivo comune: cambiare mentalità e modus operandi nel nostro Paese, partendo dalla sanità. “Protagoniste in sanità” è una community di cervelli al femminile che contribuiscono alla creazione di eventi e contenuti, simile ad un’officina di analisi di problemi semplici o complessi, di formazione, informazione, crescita personale e professionale, scambio di esperienze, idee e progettualità. Qui i problemi si discutono e si cercano soluzioni concrete, nei numerosi eventi in remoto e in presenza che gli organizzatori hanno studiato per rendere possibile il movimento di questa ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 12 maggio 2022) Uno spazio in cui condividere, originare e creare prospettive nuove per rendere migliore il sistema socio-sanitario italiano. Uno spazio fatto diimpegnate nella società, a vari livelli e su diversi fronti, ma con un unico obiettivo comune: cambiare mentalità e modus operandi nel nostro Paese, partendo dalla. “in” è unadi cervelli al femminile che contribuiscono alla creazione di eventi e contenuti, simile ad un’officina di analisi di problemi semplici o complessi, di formazione, informazione, crescita personale e professionale, scambio di esperienze, idee e progettualità. Qui i problemi si discutono e si cercano soluzioni concrete, nei numerosi eventi in remoto e in presenza che gli organizzatori hanno studiato per rendere possibile il movimento di questa ...

