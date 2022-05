Advertising

LA NAZIONE

Questa volta il "", come è stato definito in passato il viaggio in questione, non prevederà la presenza di studenti, ma sarà comunque altamente significativo. Ne sono certi il ...VERONA - Il cortile di Giulietta e ilche incornicia l'amore in un cortile, sotto quel balcone. Un flusso continuo, ogni anno, ogni mese, ogni fine settimana: 1 milione e 680 mila turisti l'anno scelgono Verona per ... Pellegrinaggio laico: Prato torna a Ebensee Dopo due anni di stop riparte il gemellaggio con la cittadina dell’Alta Austria, attivo da 36 anni. Ambra Giorgi alla guida dell’associazione ...Dopo il no ai tornelli, alle prenotazioni e al biglietto d’ingresso, l’amministrazione comunale vuole perfezionare l’uso pubblico di un sito turistico da quasi due milioni di turisti l’anno. E c’è il ...