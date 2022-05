Pechino Express 2022: vincono i Pazzeschi (Di giovedì 12 maggio 2022) Victoria Cabello e Paride Vitale La nona edizione di Pechino Express, la prima made in Sky nonchè la prima caratterizzata da una doppia conduzione (quella di Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio), è stata vinta da Victoria Cabello e Paride Vitale, i Pazzeschi. Seconde classificate Mamma e Figlia Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, mentre la medaglia di bronzo è per gli Sciacalli Aurora Leone e Fru (Gianluca Colucci). La gara di Victoria e Paride, che li ha portati per oltre settemila chilometri dalla Turchia agli Emirati Arabi sulla rotta dei sultani, è stata caratterizzata sempre da grande leggerezza e voglia di divertirsi, il che non ha significato mettere da parte ambizione e competitività: senza mai fare sgambetti, anzi riuscendo a legare con tutti gli avversari e non farsi nemici, i due, amici da oltre vent’anni, sono ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 12 maggio 2022) Victoria Cabello e Paride Vitale La nona edizione di, la prima made in Sky nonchè la prima caratterizzata da una doppia conduzione (quella di Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio), è stata vinta da Victoria Cabello e Paride Vitale, i. Seconde classificate Mamma e Figlia Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, mentre la medaglia di bronzo è per gli Sciacalli Aurora Leone e Fru (Gianluca Colucci). La gara di Victoria e Paride, che li ha portati per oltre settemila chilometri dalla Turchia agli Emirati Arabi sulla rotta dei sultani, è stata caratterizzata sempre da grande leggerezza e voglia di divertirsi, il che non ha significato mettere da parte ambizione e competitività: senza mai fare sgambetti, anzi riuscendo a legare con tutti gli avversari e non farsi nemici, i due, amici da oltre vent’anni, sono ...

