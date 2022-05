Omicidio Willy, pm: “Aggressione becera e selvaggia” (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – (dall’inviata Silvia Mancinelli) – “Il fatto è tanto brutto quanto semplice, avvenuto in 50 secondi di confusione. Una Aggressione becera e selvaggia posta in essere da quattro persone ai danni di un ragazzo di 21 anni”. E’ iniziata oggi al Tribunale di Frosinone la requisitoria dei due procuratori nel processo per l’Omicidio di Willy Monteiro Duarte, ucciso a Colleferro la notte tra il 5 e il 6 settembre 2020. In aula gli imputati, Marco e Gabriele Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia, oltre alla mamma della vittima, Lucia Monteiro. Degli imputati il pm Francesco Brando ha detto: “Parliamo di soggetti al centro in passato di vicissitudini processuali, conosciuti come pericolosi e perché praticano Mma, il più violento tra gli sport di contatto che richiede una certa ... Leggi su italiasera (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – (dall’inviata Silvia Mancinelli) – “Il fatto è tanto brutto quanto semplice, avvenuto in 50 secondi di confusione. Unaposta in essere da quattro persone ai danni di un ragazzo di 21 anni”. E’ iniziata oggi al Tribunale di Frosinone la requisitoria dei due procuratori nel processo per l’diMonteiro Duarte, ucciso a Colleferro la notte tra il 5 e il 6 settembre 2020. In aula gli imputati, Marco e Gabriele Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia, oltre alla mamma della vittima, Lucia Monteiro. Degli imputati il pm Francesco Brando ha detto: “Parliamo di soggetti al centro in passato di vicissitudini processuali, conosciuti come pericolosi e perché praticano Mma, il più violento tra gli sport di contatto che richiede una certa ...

