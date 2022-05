Advertising

andreastoolbox : #Marta Fascina, hackerato il profilo Instagram della 'non moglie' di Berlusconi. Cosa è successo - TV7Benevento : Fi: hackerato profilo Instagram di Marta Fascina, si tratta di una truffa - - cronacadiroma : Anche #MartaFascina vittima degli #hacker #russi? - martinapentasu1 : Effettivamente che la Deputata Marta Fascina promuovesse i Bit Coin mi sembrava un po’ strano ??. Non credo che ne n… - zazoomblog : Marta Fascina e gli altri: i profili Instagram hackerati da chi promette guadagni facili con piccoli investimenti -… -

Tra gli account dell'attacco hacker rivendicato dal collettivo filo russo Killnet c'è anche il profilo Instagram di, compagna di Berlusconi. Il profilo Instagram di, compagna di Silvio Berlusconi , è stato hackerato, insieme ad altri account. L'attacco hacker è stato rivendicato dal ...ha denunciato e chiesto assistenzaha denunciato immediatamente e chiesto assistenza non appena ha notato che nel suo profilo erano state pubblicate storie con contenuti non approvati ...Il profilo di Marta Fascina è stato hackerato. Nel caso della deputata di Forza Italia, nonché compagna di Silvio Berlusconi, i russi ...Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Il profilo di Marta Fascina è stato hackerato. Nel caso della deputata di Forza Italia, nonché compagna di Silvio Berlusconi, i russi non c entrano nulla: si tratterebbe di ...