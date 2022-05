Liu Jo presenta Teen

Leggi su dilei

(Di giovedì 12 maggio 2022) L’estate è nell’aria e Liu Jo Luxury, brand extension di gioielli e orologi dell’omonimo marchio di abbigliamento, per l’occasione ha lanciato lo smartwatch. Un classico smartwatch declinato in una versione frizzante, in cui l’attento studio delle caratteristiche tecniche si accompagna a quello di una ricercata palette colori che vede il quadrante ed il cinturino vestirsi di tonalità accese che vanno dal rosa bubble all’arancione passando per l’azzurro cielo ed il verde lime. Smartwatch Liu Jo: Lo smartwatch dell’estate Lo smartwatch è un accessorio molto utile e amato daiager perché unisce in sé la praticità del classico orologio con le funzionalità di uno smartphone. Leggero e poco ingombrante, infatti, ti permette di monitorare moltissime funzioni utili sia per l’allenamento all’aria aperta o indoor, sia per le ...