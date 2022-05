Kevin Spacey torna a recitare sul grande schermo (Di giovedì 12 maggio 2022) L'attore di House of Cards, dopo le accuse di molestie, ha trovato un nuovo ruolo in un film legato alla storia di Gengis Khan Leggi su wired (Di giovedì 12 maggio 2022) L'attore di House of Cards, dopo le accuse di molestie, ha trovato un nuovo ruolo in un film legato alla storia di Gengis Khan

