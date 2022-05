Juve-Inter, Cobolli Gigli: “Bravo Allegri, buona partita” (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – La finale di Coppa Italia di ieri vinta dall’Inter contro la Juventus “in sintesi è stata una buona partita, con due squadre che hanno lottato bene. Poi si è risolta ai rigori, e che devi fare, ti prendi il rigore e basta. Da tifoso sono però incazzato, è inutile ripetere che ‘questo è il bello del calcio'”. Lo dice all’Adnkronos l’ex presidente della Juventus, Giovanni Cobolli Gigli. “Dopo un gol che non doveva essere preso, mi riferisco a quello del 7’, Allegri è stato Bravo a rimettere in sesto la squadra e con Morata ha recuperato la gara. Non avevo apprezzato la sconfitta di Genova, e oggi si può dire che sono amaramente soddisfatto della finale di Roma” Cobolli Gigli esprime ... Leggi su italiasera (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – La finale di Coppa Italia di ieri vinta dall’contro lantus “in sintesi è stata una, con due squadre che hanno lottato bene. Poi si è risolta ai rigori, e che devi fare, ti prendi il rigore e basta. Da tifoso sono però incazzato, è inutile ripetere che ‘questo è il bello del calcio'”. Lo dice all’Adnkronos l’ex presidente dellantus, Giovanni. “Dopo un gol che non doveva essere preso, mi riferisco a quello del 7’,è statoa rimettere in sesto la squadra e con Morata ha recuperato la gara. Non avevo apprezzato la sconfitta di Genova, e oggi si può dire che sono amaramente soddisfatto della finale di Roma”esprime ...

