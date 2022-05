Isola dei Famosi: “Ilary e Alvin non si sopportano più” (Di giovedì 12 maggio 2022) L’Isola dei Famosi 2022 ha promesso scintille: un cast ben strutturato, con naufraghi che non si tirano indietro e che si mettono alla prova. Una conduzione impeccabile, quella di Ilary Blasi, ormai di casa nello studio. Un inviato, Alvin, che gli spettatori hanno chiesto a gran voce, per il suo savoir-faire, la simpatia. Ma, stando a una voce di corridoio, proprio la conduttrice e l’inviato sarebbero ai ferri corti. Isola dei Famosi 2022, la tensione tra Ilary Blasi e Alvin Il legame che unisce (professionalmente, si intende) Ilary Blasi e Alvin non è nuovo. Torniamo indietro nel tempo: era il 2003 quando hanno fatto Top of the Pops. Nel 2004, è arrivato CD Live. Parecchi anni dopo, nel 2019, si sono ritrovati a ... Leggi su dilei (Di giovedì 12 maggio 2022) L’dei2022 ha promesso scintille: un cast ben strutturato, con naufraghi che non si tirano indietro e che si mettono alla prova. Una conduzione impeccabile, quella diBlasi, ormai di casa nello studio. Un inviato,, che gli spettatori hanno chiesto a gran voce, per il suo savoir-faire, la simpatia. Ma, stando a una voce di corridoio, proprio la conduttrice e l’inviato sarebbero ai ferri corti.dei2022, la tensione traBlasi eIl legame che unisce (professionalmente, si intende)Blasi enon è nuovo. Torniamo indietro nel tempo: era il 2003 quando hanno fatto Top of the Pops. Nel 2004, è arrivato CD Live. Parecchi anni dopo, nel 2019, si sono ritrovati a ...

Advertising

tuttopuntotv : Isola dei Famosi, rapporti tesi tra Ilary Blasi e Alvin: “Non si sopportano più” #isola #IsoladeiFamosi - ZPeppem : RT @mariobianchi18: Il #12maggio 2002 l’ex presidente Usa #JimmyCarter arriva a Cuba, ancora sotto embargo, per una visita di 5 gg a #Fidel… - ElveAngelic : RT @lanf64: #Ucraina, al via la battaglia nell'isola dei Serpenti, è cruciale per il controllo del Mar Nero. Le forze di #Kiev, hanno colp… - lanf64 : #Ucraina, al via la battaglia nell'isola dei Serpenti, è cruciale per il controllo del Mar Nero. Le forze di #Kiev… - blogLinkes : L'Isola dei Serpenti e la Bielorussia, le nuove minacce sul fronte Ovest -