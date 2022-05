Inter, Inzaghi punta il trono d'Italia: in quota è caccia al Triplete tricolore (Di giovedì 12 maggio 2022) La Supercoppa Italiana a gennaio, vinta all’ultimo minuti dei supplementari contro la Juventus, poi la Coppa Italia, ancora contro i bianconeri... Leggi su calciomercato (Di giovedì 12 maggio 2022) La Supercoppana a gennaio, vinta all’ultimo minuti dei supplementari contro la Juventus, poi la Coppa, ancora contro i bianconeri...

Advertising

FBiasin : Aggiornamento: -Ottavi di #Champions dopo 11 anni. -#Supercoppa. -#CoppaItalia. -Secondo posto in campionato, mal… - cmdotcom : #Padovan: #CoppaItalia all'#Inter, contro #Inzaghi #Allegri parte battuto e zero titoli per la #Juve [gia_pad]… - Inter : Vigilia di #JuventusInter: dallo stadio Olimpico di Roma in diretta la conferenza stampa di Simone Inzaghi - zazoomblog : Inter Inzaghi punta il trono d'Italia: in quota è caccia al Triplete tricolore - #Inter #Inzaghi #punta… - Bertoldo117 : RT @valerio_santori: Dato che ho sentito un po' troppe lamentele soprattutto legate all'arbitraggio... Mio articolo per @contrasti_sport #… -