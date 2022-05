Il pm racconta i “50 secondi di sofferenza incredibile” prima della morte di Willy Monteiro (Di giovedì 12 maggio 2022) “Tutto parte da un calcio violento dato con la pianta del piede a Willy che lo fa finire contro una macchina. E un calcio professionale devastante. Quando prova a rialzarsi gli si scagliano contro e non ha più la possibilità di fare niente”. Nel corso dell’ultima udienza nell’aula della corte di Assise del tribunale di Frosinone il pm Francesco Brando ricostruisce nella sua requisitoria gli eventi che hanno portato alla morte di Willy Monteiro Duarte, ucciso nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020 a Colleferro. “Quella sera – prosegue il magistrato – alla fine della giornata lavorativa, era andato a prendersi una cosa da bere. Quando l’amico Federico Zurma è stato aggredito, lui è andato a chiedere cosa fosse successo insieme a Cenciarelli. Lo avrebbero fatto tutti e quando ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) “Tutto parte da un calcio violento dato con la pianta del piede ache lo fa finire contro una macchina. E un calcio professionale devastante. Quando prova a rialzarsi gli si scagliano contro e non ha più la possibilità di fare niente”. Nel corso dell’ultima udienza nell’aulacorte di Assise del tribunale di Frosinone il pm Francesco Brando ricostruisce nella sua requisitoria gli eventi che hanno portato alladiDuarte, ucciso nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020 a Colleferro. “Quella sera – prosegue il magistrato – alla finegiornata lavorativa, era andato a prendersi una cosa da bere. Quando l’amico Federico Zurma è stato aggredito, lui è andato a chiedere cosa fosse successo insieme a Cenciarelli. Lo avrebbero fatto tutti e quando ...

Advertising

neXtquotidiano : Il pm racconta i “50 secondi di sofferenza incredibile” prima della morte di #Willy Monteiro - SanMarino_RTV : I Protagonisti del XXI secolo | @paolomieli racconta in 100 secondi il cancelliere tedesco @OlafScholz che ha racco… - FerrariCostanzo : @ReformedNicco @P3droFavale @FusatoRiccardo 15 secondi di cronometro prima del gol. Pagliaccio racconta palle. - sofi_mangano : Si racconta di una ragazza che passò le sue giornate a vedere un video di 16 secondi in loop - UDisattivata : @agatamicia Ma guarda, ti dirò, per quello che mi racconta sta mia amica che sta a Del Rio, so' più pericolosi i se… -